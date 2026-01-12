الاحتلال يفرج عن الصحفي مجاهد بني مفلح من نابلس

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن الصحفي مجاهد بني مفلح من بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، مساء أمس الأحد، بأن الإفراج عن بني مفلح جاء بعد استئناف المحامي على تمديد سابق لمدة شهرين صدر بحقه.

وكانت سلطات الاحتلال قد حوّلت يوم 8 يوليو 2025 بني مفلح للاعتقال الإداري مدة 4 شهور، بعد اعتقاله فجر الـ 28 من حزيران 2025، واحتجازه في مركز توقيف وتحقيق "حوارة" العسكري جنوب نابلس.

وعقب انتهاء قرار الاعتقال الإداري الأول، مددت سلطات الاحتلال بقرار عسكري اعتقال الصحفي مجاهد مدة شهرين إضافيين، ورفضت الإفراج عنه وأصدرت بحق شهرين آخرين بعد انتهاء فترة القرار الثاني.

وسبق أن تعرض بني مفلح للاعتقال مرتين لدى الاحتلال الإسرائيلي، الأولى في عام 2015، وتم الإفراج عنه بعد نحو أسبوع، والثانية في عام 2020، حيث استمرَّ اعتقاله أسبوعين قبل الإفراج عنه بدون صدور حكم بحقه.

المصدر / وكالات