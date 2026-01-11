نابلس.. إصابتان في اعتداءين نفذهما جيش الاحتلال والمستوطنون

فلسطين أون لاين

11 يناير 2026 . الساعة 21:07 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أُصيب فلسطينيان، مساء الأحد، في اعتداءين منفصلين نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطِنون قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت إلى المستشفى شابًا يبلغ من العمر 30 عامًا، بعد إصابته بحجر في الرأس جراء اعتداء مستوطنين عليه قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأضافت الجمعية، أن طواقمها تعاملت كذلك مع إصابة شاب آخر (39 عامًا) تعرّض للضرب من قبل جنود الاحتلال في بلدة عورتا جنوب شرقي المدينة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد الضفة الغربية، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصعيدًا غير مسبوق من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، شمل اقتحامات متواصلة، واعتقالات واسعة، وتدمير ممتلكات، إلى جانب توسع المشاريع الاستيطانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا، واعتقال أكثر من 21 ألف شخص في الضفة الغربية منذ بدء التصعيد.

