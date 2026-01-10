منصة "إكس" تحذف علم إيران وتعيد علم ما قبل الثورة الإسلامية

فلسطين أون لاين

10 يناير 2026 . الساعة 17:00 بتوقيت القدس
علم إيران قبل الثورة يتكون من 3 ألوان أفقية مع رمزي الأسد والشمس.

غيرت منصة "إكس" رمز علم إيران إلى نسخته التي كانت سائدة قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

وكان رئيس قسم المنتجات في المنصة، نيكيتا بير، أعلن الخميس الماضي أنه يعمل على هذا التغيير "استجابةً لطلب أحد المستخدمين"، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن". 

ويبدو أن التحديث أصبح ساريًا الجمعة، حيث ظهرت النسخة القديمة من العلم الوطني على بعض الحسابات الرسمية للحكومة الإيرانية، مثل حساب وزارة الخارجية. وكان علم إيران قبل الثورة يتكون من 3 ألوان أفقية: الأخضر والأبيض والأحمر، مع رمز الأسد والشمس.

ويحظى هذا العلم القديم بشعبية بين بعض أفراد الجالية الإيرانية في الخارج الذين يعارضون نظام الحكم الحالي في البلاد.

وبعد أن أطاحت الثورة بالنظام الملكي الإيراني، استبدلت الحكومة الجديدة التي يقودها رجال الدين رمز الأسد والشمس بشعار جديد، وأضافت نقشًا بخط كوفي لكلمة "الله أكبر" على طول الحواف الداخلية للخطوط.

وعاني الإيرانيون، يوم الجمعة، من انقطاع شبه كامل للإنترنت منذ 24 ساعة، مع اتساع رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، والتي بدأت  قبل نحو أسبوعين.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHRNGO) ومقرها النرويج، فقد أُصيب المئات وقُتل 45 متظاهرًا، بينهم 8 أطفال، منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو أسبوعين.

المصدر / وكالات
