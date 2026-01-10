وثائق كنسية تُعزّز الرواية العربية حول القدس وتعطي بعدًا تاريخيًا لعلاقات الأديان

أظهر مشروع وثائقي جديد جهوده لتعزيز الرواية العربية الإسلامية المسيحية حول تاريخ القدس، من خلال استخدام وثائق كنسية وأرشيفات تاريخية غنية، بهدف مواجهة الرواية التوراتية التي ترى فيها المصادر المشاركة في المشروع تزييفًا للتاريخ.

المشروع، الذي أطلق عليه اسم "أطلس القدس المصور"، يضم فريقًا من الباحثين والأكاديميين الفلسطينيين والأردنيين، يعمل على توثيق تاريخ القدس عبر مصادر متعددة تشمل سجلات محاكم، خرائط، صور، وغيرها من الوثائق الأرشيفية.

ويعتمد المشروع، وفق تقرير نشره موقع "الجزيرة نت"، على أرشيف السجل الكنسي العثماني الذي يحتوي على تفاصيل حول الكنائس وشؤونها في المدينة عبر قرون طويلة.

وقالت المشاركة في المشروع الكاتبة والمؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر إن الوثائق الكنسية تُظهر التواجد المستمر للمجتمعات المسيحية والعربية في القدس، وتؤكد عروبة المدينة وتاريخها المتسلسل، في مواجهة محاولات طمس الهوية العربية عبر الروايات الأخرى.

ويشير التقرير إلى أن الوثائق التي يجمعها أطلس القدس تتضمن أيضًا سجلات محاكم شرعية عثمانية تعود إلى القرن السادس عشر، وتفاصيل اجتماعية واقتصادية وسياسية تُستخدم لتفنيد الادعاءات التي تؤيد الرواية التوراتية للمدينة.

ويوضح أن المشروع يسعى لأن يكون مرجعًا موثوقًا في دراسة تاريخ القدس، مستندًا إلى مصادر أرشيفية متنوعة ومتوفرة في مكتبات ومتاحف حول العالم، إضافة إلى أرشيف الكنائس ذاته، ما يعزز من قدرة الباحثين على تقديم سردية متوازنة ومتسقة حول هوية المدينة وتراثها الثقافي والديني.

