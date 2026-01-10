الشرطة تلقي القبض على 3 مشتبهين بقتل مواطن بمدينة غزة

فلسطين أون لاين

10 يناير 2026 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
عناصر من وزارة الداخلية في غزة

قالت وزارة الداخلية في غزة، إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة مشتبهين في جريمة قتل المواطن (ح، ج - 30 عاماً) التي وقعت بتاريخ الأول من يناير الجاري، في محيط ميدان فلسطين بمدينة غزة.

وذكرت الداخلية في بيان لها، يوم السبت، أن المشتبهين هم (ع، و - 21 عاماً) و(ط، و - 18 عاماً) و(أ، و - 26 عاماً). 

ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية بينت أن الجريمة جاءت على خلفية ثأر عائلي، وقد تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو من نوع (كلاشنكوف)، وإحالة القضية إلى مفتش التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.

وأكدت الداخلية أن الشرطة لن تسمح بأخذ القانون باليد، وأنها ستتخذ الاجراءات القانونية المشددة مع كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جريمة قتل #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

