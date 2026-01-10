"حماس" تدعو أجهزة السلطة لوقف حملات الاعتقال والاستهداف السياسي بالضفة

فلسطين أون لاين

"شعبنا لن يرضخ لسياسة تكميم الأفواه والإهانة"

10 يناير 2026 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
عناصر من أجهزة أمن السلطة يعتقلون شابا في الضفة الغربية (أرشيف)

حذَّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من خطورة تمادي أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية بحملات الاعتقال واستهداف ا القياداتِ والنشطاءَ وطلبةَ الجامعات ومختلفَ شرائح المجتمع، ومن وحشية ما يتعرض له المعتقلون في السجون من تعذيب وتنكيل، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، يوم السبت، إن تصاعد حملات الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة السلطة، ولا سيما في جنين، واستهدافُها القياداتِ والنشطاءَ وطلبةَ الجامعات ومختلفَ شرائح المجتمع؛ يمثّل تغوّلًا خطيرًا يتنافى مع إرادة شعبنا وتضحياته، ويزيد من حالة الاحتقان الداخلي في مرحلة تُعدّ الأخطر على قضيتنا الوطنية.

وأكدت، أنَّ هذه الاعتقالات تخدم بشكل مباشر أهدافَ الاحتلال في ملاحقة المقاومين والنخب والأصوات الحرة، وتفريغَ ساحتنا الوطنية من خيرة أبنائها؛ في وقت تتعرض فيه الضفة الغربية لحملة عدوانية واستيطانية وتهويدية، ولمخططات الضم والتهجير، فضلًا عن جرائم المستوطنين اليومية بحق شعبنا وأرضنا.

وشددت على أن شعبنا لن يرضخ لسياسة تكميم الأفواه والملاحقة والإهانة، داعيةً إلى الوقف الفوري لكل أشكال الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية مواقفهم وانتماءاتهم الوطنية، وتحكيمِ لغة العقل والمسؤولية الوطنية، وتوجيه الجهود نحو مواجهة الاحتلال وجرائمه؛ بدلًا من استنزاف طاقات شعبنا واستهداف من وقفوا في صف الدفاع عن كرامته وحقوقه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاعتقال السياسي #أجهزة السلطة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

