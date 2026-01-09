الكشف عن موقع يتعقب مؤيدي فلسطين وينشر بياناتهم

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت تحقيقات حديثة أجرتها منصة "Drop Site News" عن وجود موقع سري يحمل اسم "BlackNest"، يتبع لمنظمة "Canary Mission" الإسرائيلية، ويُستخدم لرصد الناشطين المتضامنين مع الفلسطينيين، ونشر بياناتهم الشخصية على الإنترنت.

ووفق التحقيق، يوثق الموقع حالات طرد نشطاء من الولايات المتحدة أو فصلهم من أماكن عملهم، ويتم تصنيف هذه النتائج داخليًا باعتبارها "نجاحات" ضمن آلية عمل المنصة.

وأظهرت الوثائق أن موقع "BlackNest" يعمل ضمن شبكة من المواقع غير المدرجة، تُدار ببنية تنظيمية احترافية وهرمية، تضم فرقًا متخصصة في إعداد ملفات تعريف للمستهدفين، والتحرير، وإعداد التقارير، إضافة إلى إدارة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.

وبيّن التحقيق أن فريق السوشيال ميديا التابع للشبكة يلتزم بنشر خمس مواد يوميًا، يتركّز جزء منها على إيران، وعلى عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، مع إرفاق شعارات سياسية تحريضية ببعض المحتويات.

وكشف التحقيق عن استخدام أسماء مستعارة لعدد من العاملين في المشروع، من بينها نيد فلاندرز وهالي كوميت، في حين برز اسم أليكس كارسن ككاتب محتوى بريطاني–إسرائيلي يعمل منذ سنوات لصالح المنظمة.

كما أظهرت الوثائق أن أكثر من 30 شخصًا يُعرفون بـ "الدكر" أنشأوا حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تتبع المعلومات الشخصية للناشطين وجمعها ورفعها إلى موقع "BlackNest".

وأشار التحقيق إلى أن خطط المنظمة شملت استخدام تقنيات التعرف على الوجه، وجمع بيانات تفصيلية عن المستهدفين، إضافة إلى إعداد نحو 150 ملف تعريف جديد أسبوعيًا.

كما كشفت الوثائق عن مشروع فرعي متوقف حمل اسم "Museum of Online Antisemitism"، كان مخصصًا لأرشفة ما تصفه المنظمة بمحتوى "معادٍ للسامية".

وفي ما يتعلق بالتمويل، أوضحت الوثائق أن الأموال كانت تُدار غالبًا عبر منظمة أمريكية غير ربحية تقوم بتحويلها إلى جهة إسرائيلية بهدف الحفاظ على السرية.

وتُشرف على العمليات منظمة إسرائيلية تُدعى "Megamot Shalom"، بدعم تقني من شركة "Shefing" في القدس، التي طورت أدوات برمجية لكل من "Canary Mission" ومشروع "Museum of Online Antisemitism".

المصدر / وكالات