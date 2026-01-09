حماس تبلغ الوسطاء: اغتيالات الاحتلال في غزَّة تعرَّض الاتفاق للانهيار

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت مصادر فلسطينية، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس، أبلغت الوسطاء الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار احتجاجها الشديد على استمرار خروق الاحتلال الإسرائيلي لبنود الاتفاق.

وأوضحت المصادر لقناة الجزيرة، مساء يوم الجمعة، أن الحركة أكدت للوسطاء أن الاغتيالات التي يرتكبها الاحتلال بذريعة مبررات كاذبة تعرض الاتفاق للانهيار.

ويوم أمس، استشهد 14 فلسطينيًا بينهم 5 أطفال وأصيب آخرون الخميس، في سلسلة هجمات للاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الخميس استهدفت خيام إيواء ومدارس تؤوي نازحين ومناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية في مستشفيات القطاع، أن حصيلة الشهداء -منذ صباح الخميس- ارتفعت إلى 14 -في مناطق عدة من غزة- بينهم 5 أطفال، جراء نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى عشرات الجرحى إصاباتهم متفاوتة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن قوات الاحتلال واصلت، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى اليوم الجمعة 9 يناير/كانون الثاني 2026، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وبنود البروتوكول الإنساني المُلحق به.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الجهات الحكومية المختصة رصدت 1193 خرقًا خلال 90 يومًا، شملت 384 جريمة إطلاق نار مباشر ضد المدنيين، و66 عملية توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و551 جريمة قصف واستهداف لمواطنين ومنازلهم، إضافة إلى 192 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى استشهاد 484 مواطنًا وإصابة 1206 آخرين، فضلًا عن 50 حالة اعتقال غير قانوني نفذتها قوات الاحتلال.