نعيم: حماس جاهزة للتعاطي الإيجابي مع المرحلة الثانية لخطة غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حركة حماس، باسم نعيم، أن المقاومة التزمت بشكل كامل بكل ما ورد في اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، وذلك بشهادة الوسطاء وكذلك الأميركيين أنفسهم.

وقال نعيم في تصريحات صحفية، تابعتها "فلسطين أون لاين"، اليوم الجمعة، أن حركة حماس جاهزة للتعاطي الإيجابي والبنّاء مع الخطوات المقبلة من الخطة، لا سيما المرحلة الثانية، التي تشمل تشكيل جسم فلسطيني فورًا لإدارة قطاع غزة "من الباب إلى المحراب"، إلى جانب انسحاب الحركة بالكامل من المشهد الحكومي، وفتح المعابر في الاتجاهين، إضافة إلى بقية عناصر الخطة التي جرى توضيح موقف الحركة منها للوسطاء بشكل واضح.

وأشار إلى أن الخطة التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، تحولت إلى خطة دولية بعد تبنيها من مجلس الأمن في قراره رقم 2803، إلا أنها باتت اليوم متعثرة.

وحمل نعيم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسؤولية تعثر الخطة، بسبب إصراره على التنصل من التزاماته والتصعيد الميداني بهدف تخريب الاتفاق والعودة إلى الحرب، في محاولة لإنقاذ نفسه وتحالفه السياسي، بعد فشله في أحداث السابع من أكتوبر، وإخفاقه في تحقيق أي من أهدافه المعلنة لاحقًا.

ولفت إلى أنه خلال يوم واحد فقط، استُشهد 13 فلسطينيًا في مناطق متفرقة من قطاع غزة بذريعة مبررات مفبركة، إضافة إلى مئات الشهداء والجرحى الذين سقطوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا التصعيد لا يمكن أن يحدث دون غطاء أو ضوء أخضر أميركي.

وأضاف نعيم، أن استمرار التصعيد الإسرائيلي وبقاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة على حالها يضع تساؤلات جدية أمام الوسطاء والضامن الأميركي.

وشدد على أن هذا الوضع غير قابل للاستدامة، ولن يحقق أمنًا أو استقرارًا في المنطقة، وقد يؤدي إلى اتساع دائرة النار، وهو ما يسعى إليه نتنياهو.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن قوات الاحتلال واصلت، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى اليوم الجمعة 9 يناير/كانون الثاني 2026، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وبنود البروتوكول الإنساني المُلحق به.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الجهات الحكومية المختصة رصدت 1193 خرقًا خلال 90 يومًا، شملت 384 جريمة إطلاق نار مباشر ضد المدنيين، و66 عملية توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و551 جريمة قصف واستهداف لمواطنين ومنازلهم، إضافة إلى 192 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى استشهاد 484 مواطنًا وإصابة 1206 آخرين، فضلًا عن 50 حالة اعتقال غير قانوني نفذتها قوات الاحتلال.