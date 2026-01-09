"الأونروا": لا يزال الوصول إلى المساعدات بغزَّة مقيدا أو محظورا

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الجمعة إن جيش الاحتلال ينتشر في أكثر من نصف قطاع غزة متجاوزا الخط الأصفر الذي لا يزال غير محدد بشكل واضح.

وأشارت "الأونروا"، إلى أن الغارات والقصف الإسرائيلي يتواصلان في محيط الخط الأصفر بقطاع غزة مما يسفر عن سقوط ضحايا.

وأكدت الوكالة أنه لا يزال الوصول إلى المساعدات بغزة -بما فيها مساعداتها هي- والمرافق والبنى التحتية العامة مقيدا أو محظورا.

وأمس، أكد المفوّض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، أن مُضيّ 3 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لم ينعكس تحسنا على تلبية احتياجات السكان بالقدر الكافي، ولا تزال المساعدات دون المستوى المطلوب.

وقال لازاريني، في تصريحات له "مرّ على وقف إطلاق النار 3 أشهر، لكن المساعدات لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات الناس".

وأوضح أنه ورغم وصول مساعدات غذائية، لكن المساعدات غير الغذائية لا زالت قليلة جدا، وما زال المواطنون يعيشون بين الأنقاض، في ملاجئ غير آمنة، وفي خيام تسرّب المياه ولا توفر الحماية للسكان، مضيفا: "هم محرومون من كل شيء تقريبا".

وشدد أن الطقس الباردة يشكل مصدر معاناة إضافيا لسكان أنهكتهم حرب قاسية استمرت عامين، رافقتها عمليات تدمير وقتل ونزوح قسري، مؤكدا أن المساعدات الحالية لا تزال غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين