مجموعة "حنظلة" تكشف تورُّط الموساد في أحداث الشغب بإيران

أعلنت مجموعة القرصنة "حنظلة" الإيرانية السيبرانية، عن كشفها صورًا لأحد كبار ضباط الموساد يُدعى «مهرداد رحيمي».

وجاء في نص رسالة حنظلة، إن الصور التي بحوزة حنظلة، والتي جرى توثيقها مباشرة من خارج منزل رحيمي وأثناء مراقبة هذا الضابط في الموساد وتعقّبه، تُظهر بوضوح أن أياً من تحركاته لم يغب عن عين حنظلة الثاقبة.

وأضافت "حتى هاتفه الآمن تم اختراقه، ما أدى إلى تحديد هوية جميع الأفراد المرتبطين بشبكات الاضطرابات (في إيران) ووضعهم تحت المراقبة".

وأشارت إلى أن هذا الأمر يبرز مدى عمق الاختراق الاستخباراتي لحنظلة، ويثبت أن حتى كبار ضباط الموساد ليسوا بمنأى عن نفوذ حنظلة وسيطرتها، لافتةً إلى أن "هويات جميع العملاء وكبار ضباط الموساد باتت الآن معروفة لدينا ومحددة بالكامل".

المصدر / فلسطين أون لاين