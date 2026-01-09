مستوطنون يضرمون النار في مركبات الفلسطينيين شمالي نابلس

أضرم مستوطنون النار، فجر يوم الجمعة، في خمس مركبات في قرية بزاريا، شمال نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا القرية فجر اليوم، وشرعوا بإضرام النيران في عدد من المركبات فيها، ما أدى إلى احتراق خمس مركبات.

وخلال العام الماضي، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 4723 اعتداء للمستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات، أسفرت عن استشهاد 14 مواطنا، كما تسبب المستعمرون في إشعال 434 حريقا في ممتلكات المواطنين وحقولهم منها 307 حرائق في ممتلكات المواطنين و127 في الحقول والأراضي الزراعية.

المصدر / وكالات