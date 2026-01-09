فلسطين أون لاين

"خلال حملة اقتحامات في الضفة الغربية"

الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد المهندس يحيى عياش

09 يناير 2026 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
صورة أرشفية من اقتحام الاحتلال في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، مواطنين؛ بينهما زوجة شهيد، خلال اقتحامات ومداهمات نفذتها في مدينة نابلس، تزامنًا مع إخضاع العشرات من المواطنين لتحقيقات ميدانية واحتجاز مؤقت في محافظة الخليل، ضمن سياسة تصعيد متواصلة في الضفة الغربية المحتلة.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة هيام عياش “أم البراء”، زوجة الشهيد يحيى عياش، عقب اقتحام منزلها في منطقة الجبل الشمالي، كما اعتقلت الشاب أحمد البحش بعد مداهمة منزله في الحي ذاته.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب المحافظة، واحتجزت العشرات من المواطنين وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية وتهديدات قبل الإفراج عنهم لاحقًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية صانور جنوب شرق جنين، وداهمت عددًا من المنازل، إضافة إلى اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية وتنفيذ مداهمات واسعة فيها.

يرى مكتب إعلام الأسرى أن اعتقال زوجة شهيد يأتي في إطار سياسة انتقامية ممنهجة تستهدف الرموز الوطنية وعائلات الشهداء، ويؤكد أن التحقيقات الميدانية والاحتجازات الجماعية تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، داعيًا إلى تحرك حقوقي عاجل لوقف هذه الجرائم المتواصلة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
