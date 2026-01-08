روسيا تُجلي دبلوماسيين وعائلاتهم من (إسرائيل)

ترجمة عبد الله الزطمة/ فلسطين أون لاين

نفّذت روسيا ثلاث رحلات جوية لإجلاء ممثلين رسميين من (إسرائيل) خلال أقل من 24 ساعة، جرى خلالها نقل دبلوماسيين روس وعائلاتهم إلى الأراضي الروسية، من دون صدور توضيح رسمي لأسباب هذه الخطوة.

ووفق ما نشر موقع "القناة 14" اليوم الخميس، فإن موسكو تعمل على تسريع عملية إجلاء طواقمها الرسمية من (إسرائيل) بوتيرة غير معتادة، إذ أقلعت الرحلة الثالثة خلال يوم واحد فقط. وأشارت مواقع إخبارية محلية إلى أن وتيرة الإجلاء السريعة قد تعكس وصول معلومات مهمة إلى القيادة الروسية.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق أو تفاصيل رسمية من الكرملين بشأن خلفيات هذا الإجراء الاستثنائي أو مدته.