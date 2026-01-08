فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"انتهاكاتٌ متواصلة".. 4 شهداء بقصف الاحتلال خيمة للنازحين في خانيونس

إسبانيا تعلن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى فلسطين

روسيا تُجلي دبلوماسيين وعائلاتهم من (إسرائيل)

10 آلاف جثمان تحت الأنقاض يمكن انتشالها خلال ثلاثة أشهر إذا توافرت المعدات

(4) شهداء في غزة .. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

أرقام قياسية للاستيطان في 2025.. هكذا تعيد (إسرائيل) رسم خريطة الضفة الغربية

تهجير 20 عائلة من تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا

"نادي الأسير": أكثر من 650 حالة اعتقال و16 أسيرة رهن الاعتقال الإداري

إصابة صحفيين بالاختناق خلال اعتداءات الاحتلال في نابلس

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

(4) شهداء في غزة .. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

08 يناير 2026 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بوصول 4 شهداء و7 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، موضحة أن من بين الشهداء شهيدًا جديدًا وثلاثة آخرين جرى انتشالهم.

وأشارت الوزارة إلى، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 425 شهيدًا، إلى جانب 1,206 إصابات، فيما وصل عدد حالات الانتشال إلى 688 حالة.

وبيّنت الوزارة أن الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 71,395 شهيدًا، و171,287 إصابة.

#قطاع غزة #غزة #وزارة الصحة #الحرب على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة