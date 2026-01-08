(4) شهداء في غزة .. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بوصول 4 شهداء و7 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، موضحة أن من بين الشهداء شهيدًا جديدًا وثلاثة آخرين جرى انتشالهم.

وأشارت الوزارة إلى، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 425 شهيدًا، إلى جانب 1,206 إصابات، فيما وصل عدد حالات الانتشال إلى 688 حالة.

وبيّنت الوزارة أن الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 71,395 شهيدًا، و171,287 إصابة.