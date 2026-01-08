فلسطين أون لاين

بالفيديو إصابة سيدة في هجوم المستوطنين شمال أريحا

08 يناير 2026 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من هجوم المستوطنين في الضفة الغربية

أصيبت سيدة فلسطينية، صباح يوم الخميس، باعتداء للمستوطنين قرب بلدة العوجا، شمالي مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت مركبة إسعاف تابعة لـ "الهلال الأحمر الفلسطيني"، سيدة في الأربعينيات من عمرها، إثر "دهسها بحصان يعتليه مستوطن" قرب منطقة شلال العوجا شمالي أريحا.

وشهد عام 2025 أعلى معدل انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بالنظر للأعوام الخمس الأخيرة، في مؤشر واضح على تصاعد إجرام الاحتلال الإسرائيلي وبشاعته وتواصل سياسته العدوانية تجاه الفلسطينيين.

ووثق مركز معلومات فلسطين – معطى – (81887) انتهاكاً، شملت جميع أنواع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، من قتل وإبعاد واعتقال وهدم للمنازل إضافة لتجريف الأراضي ومصادرة الممتلكات، واعتداءات طالت قطاع التعليم والصحة، في تجاوز لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.

وقتلت قوات الاحتلال والمستوطنين (270) مواطناً، بينهم (56) طفلاً وطفلة، و(8) امرأة، و(19) مسنا ومسنة، فيما بلغ عدد الجرحى (2795) جريحا.

وسجلت محافظة جنين أعلى معدل للشهداء خلال عام 2025، حيث ارتقى فيها (87) شهيدا، أعقبها محافظتي نابلس وطوباس والخليل، بواقع (45، 30، 30) شهيدا على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
