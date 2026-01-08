انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط مع استقرار الدولار عالميا

انخفضت أسعار الذهب، الخميس، متأثرة بقوة الدولار، وسط ترقب المستثمرين لتقرير رئيسي للوظائف قد يوفر المزيد من المؤشرات حول تحركات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 4440.67 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا عن أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في الجلسة الماضية.

كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط/ فبراير 0.3% أيضا لتصل إلى 4449.6 دولار.

إلى ذلك، سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، اليوم، بعد يومين من الانخفاض بعدما قدم تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية بعض الدعم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا لتصل إلى 60.34 دولار للبرميل، بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 56.36 دولار للبرميل بزيادة 37 سنتا أو 0.7%.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة لليوم الثاني على التوالي أمس الأربعاء، وسط توقعات المتعاملين بوفرة الإمدادات العالمية هذا العام.

إلى ذلك، استقر سعر صرف الدولار، اليوم وسط تصاعد التوترات الجيو سياسية وقيام المستثمرين بتقييم عدد من البيانات الاقتصادية وترقب تقرير مهم للوظائف سيصدر غدا الجمعة.

واستقر مؤشر الدولار ⁠الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة عند 98.737 ويتجه لتحقيق مكاسب طفيفة هذا الأسبوع.

