الاحتلال يفرج عن الصحفي سامر خويرة من نابلس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرجت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن الصحفي الأسير سامر خويرة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد اعتقال إداري استمر تسعة أشهر دون تهمة أو محاكمة.

وقالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الصحفي خويرة عبر حاجز الظاهرية جنوب مدينة الخليل، عقب فترة اعتقال قاسية في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفي خويرة بعد مداهمة منزله في نابلس بتاريخ 10 أبريل/نيسان الماضي، وهو أب لأربعة أبناء، في إطار سياسة الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين.

وبالإفراج عن الصحفي سامر خويرة، لا يزال 41 صحفيًا فلسطينيًا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، من بينهم 39 صحفيًا جرى اعتقالهم بعد اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة.