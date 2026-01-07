فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خروقات إسرائيلية متصاعدة لاتفاق وقف الإبادة.. وتدهور إنساني حاد في غزة

بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزَّة

الغارديان: الخيام المقدَّمة للنازحين غير ملائمة لشتاء غزة

لا حرب ولا سلام.. كيف تُعطل (إسرائيل) المرحلة الثانية من الاتفاق؟

لهذا السبب.. "معاريف": نتنياهو يدرس تنظيم الانتخابات عشية عيد الأضحى

جيش الاحتلال يعيد فتح فرع جمع المعلومات القتالية في "تسئليم"

نَجَت رُوحه بِأُعْجُوبة.. أحمد حِرز الله يَفْقدُ النَظَر مَرتيْن

غزَّة... أكثر من 350 ألف مريض مزمن يواجهون خطر الموت

خبيران بالقانون الدولي: تقييد عمل المؤسسات الدولية "جريمة حرب"

خروقات إسرائيلية متواصلة.. قصفٌ مدفعيٌّ ونسفٌ للمباني شمالي وجنوبي غزة

بالفيديو الاحتلال يفرج عن الصحفي سامر خويرة من نابلس

07 يناير 2026 . الساعة 18:17 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يفرج عن الصحفي سامر خويرة من نابلس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرجت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن الصحفي الأسير سامر خويرة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد اعتقال إداري استمر تسعة أشهر دون تهمة أو محاكمة.

وقالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الصحفي خويرة عبر حاجز الظاهرية جنوب مدينة الخليل، عقب فترة اعتقال قاسية في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفي خويرة بعد مداهمة منزله في نابلس بتاريخ 10 أبريل/نيسان الماضي، وهو أب لأربعة أبناء، في إطار سياسة الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين.

وبالإفراج عن الصحفي سامر خويرة، لا يزال 41 صحفيًا فلسطينيًا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، من بينهم 39 صحفيًا جرى اعتقالهم بعد اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة.

 

#الأسرى #الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة