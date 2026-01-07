جيش الاحتلال يعيد فتح فرع جمع المعلومات القتالية في "تسئليم"

ترجمة عبد الله الزطمة/ فلسطين أون لاين

أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد 11 عامًا افتتاح فرع جمع المعلومات القتالية في مركز إطلاق النار في "تسئليم"، في خطوة تهدف إلى تعزيز احترافية الجنود وتطوير تكتيكاتهم على ضوء الدروس المستخلصة من الحروب الأخيرة.

وقال مصدر عسكري وفق ما نشر موقع "معاريف" اليوم الأربعاء: إن إعادة افتتاح الفرع جاءت بعد تحقيق معمق أُجري خلال الحرب، مشيرًا إلى أن المركز سيعمل تحت إشراف فيلق جمع المعلومات القتالية وحرس الحدود، وسيتولى تدريب سرايا جمع المعلومات المناورة وكتائب جمع المعلومات التابعة للفرق المختلفة.

ويهدف التدريب الجديد إلى رفع كفاءة الجنود العائدين من الاحتياط، مع التركيز على تمارين الألوية المعقدة والتنسيق بين جمع المعلومات والاستخبارات والنيران، وفق ما وصفه الجيش بـ"مثلث الفتك في الحرب".

وأوضح المصدر أن الفرع يعتمد مفهومًا تشغيليًا جديدًا يربط بشكل فوري بين عناصر الاستطلاع الميداني ومراكز قيادة الاستخبارات والنيران، ما يتيح "إغلاق الدوائر" في الوقت الفعلي من تحديد الهدف وحتى تخصيص القوة المناسبة.

وأشار الجيش إلى أن إعادة فتح الفرع تستند إلى استخلاص الدروس من الحرب في غزة والصراع الروسي–الأوكراني، مع التركيز على التفوق في استخدام الطائرات المسيّرة وفنون التمويه الحديثة لمواجهة التهديدات التكنولوجية المتقدمة.

وأضاف المصدر أن الفرع سيجعل نظام جمع المعلومات القتالية على الأرض أكثر استباقية وهجومية، متوقعًا بدء تدريبات عملية خلال الأسابيع المقبلة، تزامنًا مع حفل افتتاح رسمي بقيادة قائد القوات البرية.

المصدر / فلسطين أون لاين