"إعلام الأسرى": استشهاد 323 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ عام 1967

يصادف اليوم السابع من كانون الثاني/يناير ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني، وهو يوم يحييه أبناء شعبنا من كل عام تخليدًا لأرواح الشهداء الذين قدّموا حياتهم دفاعًا عن فلسطين وكرامتها.

وفي هذا السياق، وثّق مكتب إعلام الأسرى استشهاد 323 أسيرًا فلسطينيًا منذ عام 1967 بينهم 86 شهيدًا ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023 داخل سجون الاحتلال، في ارتفاع غير مسبوق بالجرائم المرتكبة بحق الأسرى.

وقال "إعلام الأسرى" في تصريح صحفي، يوم الأربعاء "في الوقت الذي يحيي فيه شعبنا هذه المناسبة الوطنية، نؤكد على أن جرائم الاحتلال بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال لن تسقط بالتقادم وسنبقى الأوفياء لحقوقهم ودمائهم".

وأضاف "لن نكل أو نمل في تدويل قضية الأسرى على كافة الأصعدة والساحات الدولية والإقليمية والمحلية وسنقرع كل باب لوقف الجرائم الممنهجة والعمل على إطلاق سراحهم".

وطالب كافة المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بضرورة تفقد أوضاع الأسرى والعمل على إنهاء معاناتهم.

كما جدد "إعلام الأسرى" مطالبته للمستوى الرسمي الفلسطيني بالتحرك بما لديه من شهادات ووثائق تؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم بشعة بحق أسرانا منها الاغتصاب والتعذيب، لمحاكمة المسؤولية عنها في الجنايات الدولية.

