فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكشف عن خيوط قضية أطفال المختفين قسرا في سوريا

محمد... الجسد المشلول الذي لم ينجُ من القيد والتعذيب

خروقات الاحتلال تتواصل.. شهيد بخان يونس واعتقال صيادين من بحر غزة

كرافانات غزة… مأوى مؤقت وكرامة مؤجلة

أذربيجان تحسم موقفها بشأن المشاركة في قوات دولية بغزة

أبو سلمية: فقدنا نصف مرضى غسيل الكلى ونواجه وفيات يومية

"مستشفى الكويت" بخانيونس يعلن توقف العمليات الجراحية للأسبوع الثالث

آلية تشغيل معبر رفح… التفاف على اتفاق 2005 وإعادة إنتاج للاحتلال

"أسطول الصمود" يطلب من مصر السماح بعبور مساعدات إلى غزة

اقتصاد غزة النازف: فقر مدقع وبطالة قياسية وانعدام الأمن الغذائي

بأرقام صادمة ...

الكشف عن خيوط قضية أطفال المختفين قسرا في سوريا

06 يناير 2026 . الساعة 19:00 بتوقيت القدس
...
ملف أطفال المعتقلين السوريين معقد، سجن فرع فلسطين في دمشق، 18 ديسمبر 2024 (فضل عيتاني/ فرا
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت لجنة التحقيق المعنية بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسرًا في سوريا، الثلاثاء، عن نتائج أولية صادمة تتعلق بمئات الأطفال، مؤكدة رصد محاولات ممنهجة من قبل النظام المخلوع لطمس هوياتهم الحقيقية.

وخلال مؤتمر صحفي في دمشق، أوضحت رئيسة اللجنة رغداء زيدان أن اللجنة تمكنت حتى الآن من حصر 314 طفلًا أُودعوا في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال سنوات النزاع.

وأضافت أنه جرى التأكد من وصول 150 طفلًا إلى عائلاتهم، فيما يجري التحقق من مصير 50 طفلًا آخرين.

وبيّنت زيدان أن عمل اللجنة يشمل جمع الوثائق، وتلقي طلبات ذوي الضحايا، ومراجعة سجلات الأطفال بين عامي 2011 و2024، إلى جانب تفعيل خطوط ساخنة للتواصل مع الأهالي، وتقديم دعم قانوني ومتابعة المسار القضائي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

من جهته، أكد ممثل وزارة الداخلية سامر قربي أن اللجنة تقدم دعمًا قانونيًا واستشارات للأهالي دون تدخل في عمل القضاء، مشيرًا إلى أن الملفات معقدة وتحتاج إلى تدقيق واسع وأرشفة دقيقة.

وفي السياق، أفاد ممثلو دور الرعاية بأن النظام السابق منح عددًا من الأطفال صفة "مجهولي الهوية" وأسماء مختلفة، ما صعّب عملية التتبع، مؤكدين استمرار التحقيق لكشف مصير جميع الحالات.

ويُعد ملف أطفال المعتقلين المغيبين قسرًا من أبرز القضايا التي تعمل الإدارة السورية الجديدة على معالجتها، بهدف كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين وضمان حقوق الأطفال وعائلاتهم.

#سوريا #نظام بشار الأسد #أطفال المعتقلين المغيبيين قسرا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة