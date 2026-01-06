"مستشفى الكويت" بخانيونس يعلن توقف العمليات الجراحية للأسبوع الثالث

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت مستشفى الكويت التخصصي الميداني بمواصي خانيونس، استمرار توقف العمليات الجراحية للأسبوع الثالث على التوالي نتيجة العجز الحاد في المستلزمات الطبية الأساسية، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع الاحتلال إدخال الأدوية والمعدات الطبية والوقود.

وحذر المستشفى، في بيان صحافي، يوم الثلاثاء، من أن هذا التوقف القسري ينذر بكارثة صحية وشيكة، خاصة مع التكدس الكبير للمرضى والجرحى على قوائم الانتظار، في وقت يعيش فيه أهلنا في قطاع غزة ظروفًا صحية وإنسانية بالغة الصعوبة، خاصة في ظل أزمة النزوح، ما يضاعف حجم المعاناة.

وأكد أن القطاع الصحي في قطاع غزة يعاني من أزمة حقيقية وخانقة، تتمثل في النقص الحاد والمتواصل في الأدوية، ولا سيما الأساسية منها، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر حياة المرضى، ويقوض قدرة المستشفيات على الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات الطبية للمرضى.

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من أن "حالة الاستنزاف الخطير وغير المسبوق" التي تعيشها المنظومة الصحية في القطاع، بعد عامين من الحرب والحصار المطبق، تحدّ من قدرتها على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، في ظل انخفاض حادّ في أرصدة الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية.

ويعيش قطاع غزة مأساة إنسانية عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي الذي خلّف أكثر من 71 ألف شهيد، ونحو 171 ألف جريح ومُصاب، في ظل انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، وانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية وتدمير المستشفيات، ورفض الاحتلال حتى اللحظة تشغيل معبر رفح البري، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لخروج المصابين للعلاج خارج القطاع.