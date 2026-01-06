الاستخبارات التركية تكشف عن وثيقة لتحركات "لورانس العرب"

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت جهاز الاستخبارات التركي، يوم الثلاثاء، عن وثيقة تاريخية تتعلق بتحركات الجاسوس البريطاني الشهير توماس إدوارد لورنس المعروف باسم "لورنس العرب"، تعود إلى عام 1929.

وجرى نشر الوثيقة ضمن قسم "الوثائق" في تبويب "المجموعة الخاصة" على الموقع الرسمي للجهاز، تزامنًا مع الذكرى الـ99 لتأسيس الاستخبارات التركية.

وتتمثل الوثيقة في مذكرة مؤرخة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 1929، أعدّتها مديرية جهاز الأمن القومي التركي، وتناولت أنشطة لورنس في عدد من دول المنطقة.

وأفادت المذكرة بأن لورنس تنقّل بين مصر وسوريا والعراق مستخدمًا أسماء مستعارة، قبل أن يصل إلى القدس في أغسطس/آب 1929، بعد فترة قضاها في مصر تحت اسم "الشيخ عبد الله". كما أُرسلت الوثيقة حينها إلى رئاسة الأركان العامة ووزارتي الداخلية والخارجية، وأُرفقت بصورة له وهو يرتدي الزي العسكري.

ووفق ما ورد في نص الوثيقة، استندت المعلومات إلى تقارير "موثوقة ومؤكدة" وصلت إلى نادٍ ماسوني في القاهرة من سوريا وفلسطين، أشارت إلى أن لورنس كان يتنكر بأزياء مختلفة خلال وجوده في القدس، فتارة يظهر بزي عالم دين مسلم باسم "الشيخ عبد الله"، وتارة أخرى بزي حاخام يهودي أمريكي باسم "ياكوس إسكينازي".

وأضافت المذكرة أن لورنس كان يتردد على منطقة حائط البراق، ويعمل على بث أفكار"مسمومة" بين المسلمين واليهود، الأمر الذي ساهم في إثارة الذعر وتهيئة الأجواء للاقتتال الذي شهدته فلسطين في تلك الفترة.

المصدر / الأناضول