شهيدان خلال الـ 24 ساعة الماضية وحصيلةٌ جديدة لشهداء الإبادة الجماعية على غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن شهيدين -من بينهما شهيد تم انتشاله- و 10 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 424، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,199، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 685 شهيدًا.

وبلغت الإحصائية التراكمية منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، 71,391 شهيدًا، و 171,279 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

