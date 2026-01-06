مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

فلسطين أون لاين

06 يناير 2026 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من اقتحام المستوطنين للأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن 178 مستوطناً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، منهم 82 مستوطنا و81 طالبا يهوديا و15 عنصرا من مخابرات الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والوجود الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #طقوس تلمودية #تهويد القدس

