إصابة جندي إسرائيلي بجروحٍ خطيرة جنوب قطاع غزة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، تعرض أحد الجنود لإصابة خطيرة جراء "حادث عملياتي" جنوبي قطاع غزة، دون توضيح ملابساته.

وقال "جيش الاحتلال" في بيان إن "جنديا من الكتيبة 13 في لواء غولاني أصيب بجروح خطيرة يوم أمس (الاثنين)، في حادث عملياتي جنوبي قطاع غزة".

وأضاف، أن الجندي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما لم يصدر الجيش أي معلومات عن طبيعة الحادث أو ملابساته.

ويستخدم "جيش الاحتلال" عبارة "حادث عملياتي" للإشارة إلى حادث وقع خلال نشاط عسكري أو مهمة ميدانية، ولم ينتج عن اشتباك مباشر.

ووفقًا للتقارير العبرية خلال الأيام الماضية، أعلن جيش الاحتلال، إضافة 151 قتيلاً إلى حصيلة قتلاه في عام 2025، منهم 91 في مناطق القتال، 15 بسبب أمراض، 21 بسبب الانتحار، 18 بسبب حوادث سير، واحد بسبب حادث سلاح، وخمسة نتيجة حالات أخرى (أمراض أو أسباب أخرى).

المصدر / فلسطين أون لاين