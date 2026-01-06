فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجدداً بريف القنيطرة

إسبانيا: وحدة أراضي غزة وفنزويلا وأوكرانيا غير قابلة للمساومة

تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب عالميا

الاحتلال يعتقل صيادين اثنين قبالة شاطئ غزة

قبور بلا شواهد.. عائلات غزة تبحث عن حق الدفن تحت الركام

الاحتلال يواصل انتهاكاته ويشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

خزائن لم تقصف وودائع اختفت.. كيف فقدت أمانات ببنك فلسطين "مكتب السرايا" بغزة؟

كفن أبيض أمام مقر الصليب الأحمر يفضح الموت البطيء للأسرى

أبو زيد لـ"فلسطين أون لاين": مستقبل غزة سيظل هشا دون شراكة وطنية تصد الإملاءات الخارجية

بيع الخشب… تجارة تتوسع في غزة مع استمرار أزمة غاز الطهي

إصابة جندي إسرائيلي بجروحٍ خطيرة جنوب قطاع غزة

06 يناير 2026 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، تعرض أحد الجنود لإصابة خطيرة جراء "حادث عملياتي" جنوبي قطاع غزة، دون توضيح ملابساته.

وقال "جيش الاحتلال" في بيان إن "جنديا من الكتيبة 13 في لواء غولاني أصيب بجروح خطيرة يوم أمس (الاثنين)، في حادث عملياتي جنوبي قطاع غزة".

وأضاف، أن الجندي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما لم يصدر الجيش أي معلومات عن طبيعة الحادث أو ملابساته.

ويستخدم "جيش الاحتلال" عبارة "حادث عملياتي" للإشارة إلى حادث وقع خلال نشاط عسكري أو مهمة ميدانية، ولم ينتج عن اشتباك مباشر.

ووفقًا للتقارير العبرية خلال الأيام الماضية، أعلن جيش الاحتلال، إضافة 151 قتيلاً إلى حصيلة قتلاه في عام 2025، منهم 91 في مناطق القتال، 15 بسبب أمراض، 21 بسبب الانتحار، 18 بسبب حوادث سير، واحد بسبب حادث سلاح، وخمسة نتيجة حالات أخرى (أمراض أو أسباب أخرى).

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة