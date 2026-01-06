إسبانيا: وحدة أراضي غزة وفنزويلا وأوكرانيا غير قابلة للمساومة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن وحدة أراضي كل من أوكرانيا وقطاع غزة وفنزويلا غير قابلة للمساومة.

وأضاف سانشيز بتدوينة عبر منصة شركة "إكس"، إن "احترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها مبدأ غير قابل للمساومة، من أوكرانيا إلى غزة، بما في ذلك فنزويلا".

وفي تعليقه على تصريحات ترامب التي وصف فيها جزيرة غرينلاند بأنها تتمتع بموقع استراتيجي قوي، وأن بلاده تحتاج إليها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أعرب سانشيز عن رفضه لتلك التصريحات.

وأضاف، أن "إسبانيا ستبقى دائمًا ملتزمة بشكل فاعل بالأمم المتحدة، وستكون في تضامن كامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند".

والأحد، أعربت إسبانيا والبرازيل وكولومبيا والمكسيك والأوروغواي وتشيلي، في بيان مشترك، "رفضها للأعمال العسكرية الأمريكية التي تنفذ من طرف واحد" على الأراضي الفنزويلية.

وجاء في البيان الذي وزعته السلطات الإسبانية: "نعرب عن قلقنا العميق بسبب ما يحدث في فنزويلا ورفضنا للأعمال العسكرية التي تنفذ من طرف واحد على أراضي فنزويلا، والتي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما حظر استخدام القوة والتهديد باستخدامها، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

وحذر البيان من أن "هذه الإجراءات تشكل سابقة خطيرة للغاية على السلام والأمن الإقليمي وتهدد السكان المدنيين".

وأكدت الدول الست أن "الوضع في فنزويلا يجب أن يحل حصريا بالوسائل السلمية، من خلال الحوار والمفاوضات، واحترام إرادة الشعب الفنزويلي دون تدخل خارجي ووفقا للقانون الدولي".

وتضم إسبانيا إحدى أكبر الجاليات الفنزويلية في العالم وتضم الجالية الفنزويلية في إسبانيا معارضين بارزين للرئيس مادورو، وضمنهم إدموندو غونزاليس وليوبولد لوبيز.

وكان نحو ألف متظاهر خرجوا صباح أمس أمام سفارة أميركا في مدريد للتنديد بما وصف بـ"عدوان إمبريالي" في فنزويلا، وحمل متظاهرون علم حزب بوديموس اليساري وآخرون حملوا علم الحزب الشيوعي الإسباني، في حين رفع آخرون علم فنزويلا.

المصدر / وكالات