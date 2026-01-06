طقس فلسطين الثلاثاء 6 يناير

فلسطين أون لاين

06 يناير 2026 . الساعة 07:37 بتوقيت القدس
ظروف قاسية يعيشها النازحون داخل الخيام في قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الثلاثاء، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا بارداً إلى شديد البرودة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الأربعاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو صافيا بوجه عام بارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

