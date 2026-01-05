بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزَّة

فلسطين أون لاين

05 يناير 2026 . الساعة 17:36 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، يوم الإثنين، عن 10 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن 10 أسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال".

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

أسماء 10 أسرى أفرج الاحتلال عنهم، ووصلوا إلى مستشفى "شهداء الأقصى"، وسط قطاع غزة:

  1. - بكر هاني أبو عبدو — مخيم النصيرات
  2. - عدي حسن النجار — رفح
  3. - علي حسن النجار — رفح
  4. - أحمد عمر الهبيل — مخيم الشاطئ
  5. - يوسف خالد الهبيل — مخيم الشاطئ
  6. - محمد سمير أبو ثابت — رفح
  7. - سمير يونس العصار — مخيم النصيرات
  8. - محمد ماجد دهمان — مخيم جباليا 
  9. - عمر عثمان الرواغ — جباليا
  10. - محمد نافذ الهبيل — مخيم الشاطئ
