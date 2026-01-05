بالأسماء.. 65 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يوم الإثنين، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، عبر منصاتها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا

فيما يلي أسماء معتقلي غزة المتواجدين في سجن (النقب) والذين تم ذكرهم عبر المعتقلين الذين تمت زيارتهم في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم:

1. نضال عماد الجبري

2. علي يوسف رستم

3. مؤمن أبو رميلة

4. باسم العجرمي

5. محمد مسعود

6. محمد سعيد أبو العيش

7. خالد أبو طعمية

8. أبو خليل الشمباري

9. محمد سلام

10. محمد السواركة

11. محمد أبو ندى

12. أحمد أبو نصر

13. إبراهيم الخواجا

14. أحمد رضوان

15. محمد باسل أبو القمصان

16. محمد علي مسعود

17. علي أبو سعدة

18. نعيم نصر الله

19. غسان عبد النبي

20. أسامة الدريني

21. أحمد قاعود

22. محمد حمادة

23. عبدالله أبو عوكه

24. ياسر عرفات عبد النبي

25. مراد أبو دراز

26. محمود عسيلة

27. كميل محمود

28. أحمد القرعاوي

29. أحمد حجازي

30. حسن الزعانين

31. ماهر المدهون

32. حسن أبو جامع

33. جهاد عاشور

34. أحمد أبو مهيدي

35. وسيم حمودة

36. علاء فوزي النجار

37. أدهم النجار

38. هشام عمران الخطيب

39. عبد القادر بهجت عليان

40. علاء محمد النجار

41. أحمد عبدالله حماد

42. مؤمن أبو رجيلة

43. خالد أبو طعمية

44. محمد أشرف عويضة

45. باسم فضل عويضة

46. أكرم أبو عودة

47. خالد أبو صفية

48. معتز نصار

49. محمد سلام

50. أحمد أبو طقية

51. علي محمد جواد الهشيم

52. رفيق أبو نصر

53. محمود البوريني

54. ثائر الدريني

55. ابراهيم الدعور

56. أحمد ماهر زيادة

57. رائف الزعانين

58. جهاد أبو سمك

59. علاء الدحدوح

60. ياسر غبن

61. إسماعيل عياش

62. عبدالله النيرب

63. إياد شقورة

64. كامل زينة

65. أحمد عماد القصاص