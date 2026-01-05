تحركات احتجاجية في عواصم عالمية تندد باعتقال مادورو

شهدت عدد من المدن الأوروبية والآسيوية خلال الأيام الماضية تحركات واحتجاجات تندد بالعملية العسكرية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا وما صاحبها من اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي ألمانيا، توالت فعاليات الاحتجاج حيث شهدت ميونخ مسيرة سلمية حضرها مئات الأشخاص، بينما نظمت تجمعات مماثلة في مدن نورنبرغ ودوسلدورف، حيث اختتم المتظاهرون وقفتهم أمام القنصلية الأمريكية العامة.

كما شهدت عواصم آسيوية مثل سول الكورية ومانيلا الفلبينية وقفات احتجاجية أمام السفارتين الأمريكيتين، رفع خلالها المشاركون لافتات معبرة عن رفضهم للتدخل وطالبوا بالإفراج عن مادورو.

احتجاجات في إسبانيا وبلجيكا

وانتقلت موجدة الاحتجاجات إلى إسبانيا، حيث خرجت مسيرات في مدريد وبلباو وإشبيلية بمشاركة فصائل وأحزاب يسارية. وفي هذا السياق، وصفت إيونه بيلارا، زعيمة حزب "بوديموس"، العملية الأمريكية بأنها "تدخل غير قانوني"، معتبرة أن ما يجري هو "حرب نفط" ووصفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "أكبر تهديد لأمن الشعوب".

وفي بروكسل، تجمع متظاهرون أمام السفارة الأمريكية رافعين شعارات مناهضة للحرب ومؤيدة لسيادة فنزويلا على مواردها.

يذكر أن واشنطن نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع داخل فنزويلا واعتقلت الرئيس مادورو، المطلوب قضائياً في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بما تصنفه واشنطن "بالإرهاب المرتبط بالمخدرات".

المصدر / وكالات