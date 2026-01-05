فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الإعلاميين الفلسطينيين" يُدين جريمة اعتقال الاحتلال للصحفية إيناس إخلاوي

الجُرح الثاني والستون: تجهيز العرائس

الدفاع المدني بغزَّة يعلّق الاستجابة لإزالة أخطار المباني بسبب نفاد الوقود

بسبب المقاطعة وهجرة العقول.. أزمة غير مسبوقة تضرب البحث العلمي لدى الاحتلال

استئناف المحادثات السورية الإسرائيلية بوساطة أمريكية

انتهاكاتٌ إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزَّة

الإخفاء القسري في غزة.. خالد صبح وآلاف المفقودين بلا أثر

السرطان ينهش أجساد مرضى غزة مع استمرار إغلاق معبر رفح

شهيدان وإصابات جراء انهيار عمارة سكنية في مخيم المغازي

بصل لـ"فلسطين أون لاين": "الدفاع المدني" نفذ 12051 مهمة خلال 2025.. ودخلنا العام الجديد بملفات شائكة

"المنظمات الأهلية": الاحتلال يمنع إدخال 6000 شاحنة تحمل الاحتياجات الأساسية لقطاع غزَّة

05 يناير 2026 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يواصل منع إدخال الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن أهالي قطاع غزة يعيشون على مساحة لا تتجاوز 90 كيلومترا مربعا من مساحته الإجمالية.

وأوضح الشوا في تصريحات صحفية للتلفزيون العربي، يوم الاثنين، أن 6000 شاحنة تحمل كثيرا من الاحتياجات الأساسية يمنع الاحتلال دخولها إلى غزة.

وأشار إلى أنَّ النقص الحاد بالوقود يعطل كثيرا من الخدمات الإنسانية التي تعمل بحدها الأدنى بغزة.

ويواصل الاحتلال منع إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة والإيواء إلى القطاع، في وقت يضم فيه غزة نحو 1.5 مليون نازح من أصل قرابة 2.4 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار منذ أكثر من 18 عامًا.

ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ولكن لا تزال "إسرائيل" تخرق بعض بنوده وتماطل في الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.

وكان المفترض أن يُنهي الاتفاق حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على مدى عامين، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، لكن إسرائيل تواصل حتى اليوم خروقاتها وحصارها الخانق على القطاع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #منع المساعدات في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة