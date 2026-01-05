"المنظمات الأهلية": الاحتلال يمنع إدخال 6000 شاحنة تحمل الاحتياجات الأساسية لقطاع غزَّة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن أهالي قطاع غزة يعيشون على مساحة لا تتجاوز 90 كيلومترا مربعا من مساحته الإجمالية.

وأوضح الشوا في تصريحات صحفية للتلفزيون العربي، يوم الاثنين، أن 6000 شاحنة تحمل كثيرا من الاحتياجات الأساسية يمنع الاحتلال دخولها إلى غزة.

وأشار إلى أنَّ النقص الحاد بالوقود يعطل كثيرا من الخدمات الإنسانية التي تعمل بحدها الأدنى بغزة.

ويواصل الاحتلال منع إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة والإيواء إلى القطاع، في وقت يضم فيه غزة نحو 1.5 مليون نازح من أصل قرابة 2.4 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار منذ أكثر من 18 عامًا.

ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ولكن لا تزال "إسرائيل" تخرق بعض بنوده وتماطل في الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.

وكان المفترض أن يُنهي الاتفاق حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على مدى عامين، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، لكن إسرائيل تواصل حتى اليوم خروقاتها وحصارها الخانق على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين