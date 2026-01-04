حماس: عملية الدهس البطولية شمال رام الله ردٌ على عدوان الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن عملية الدهس البطولية قرب بيرزيت شمال رام الله تأتي في سياق حالة الغضب الشعبي، والرد المشروع على سياسات القتل والقمع والتهجير، وفي ظل تصاعد جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا، وما تشهده الضفة الغربية من استيطان محموم، واقتحامات يومية، واعتداءات ممنهجة ينفذها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق المواطنين وأراضيهم.

وشددت الحركة اليوم الأحد، على أن المقاومة بكل أشكالها لأبناء شعبنا، وهي السبيل للتصدي لمخططات الاحتلال واستباحته للضفة الغربية، ومحاولاته فرض وقائع بالقوة عبر الاستيطان والاعتداء على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، دون رادع أو محاسبة.

ودعت جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس إلى مزيد من الحشد والنفير، وتصعيد حالة المواجهة الشاملة مع الاحتلال ومستوطنيه.

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إصابة مستوطن في عملية دهس قرب مستوطنة "عطيرت"، شمال مدينة رام الله، مشيرة إلى أن مركبة فلسطينية نفذت العملية وانسحبت من المكان.

من جانبها، ذكرت صحيفة كان العبرية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتعامل مع حادثة الدهس قرب بلدة بيرزيت على أنها عملية أمنية، وتواصل ملاحقة سائق المركبة المنفذة.

وفي أعقاب الحادثة، فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا مشددًا على مدينة رام الله ومحيطها، وسط انتشار واسع للقوات وعمليات تفتيش وملاحقة في المنطقة.