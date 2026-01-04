ديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا مؤقتاً بعد اختطاف مادورو

أمرت المحكمة العليا في فنزويلا، يوم السبت، نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي الرئاسة مؤقتاً عقب اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت الدائرة الدستورية في المحكمة إن "رودريغيز تتولى، بصفتها الطرف المسؤول، جميع المسؤوليات والواجبات والصلاحيات المنوطة بمنصب رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بهدف ضمان استمرارية الإدارة والدفاع الشامل عن الوطن". ولم يُعلن القضاة حالياً مادورو غائباً بشكل نهائي، ما كان سيؤدي إلى انتخابات مبكرة خلال 30 يوماً.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس السبت أنها شنت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا أديلا فلوريس، وهي عملية تندرج في تاريخ طويل من التدخلات العسكرية لواشنطن في أميركا اللاتينية تلتها حالة من الدهشة العالمية وحالة غموض ما زالت تخيّم على المشهد في كاراكاس. وقد جاءت العملية بينما كان الفنزويليون يعيشون أجواء عطلة الميلاد ورأس السنة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، إن إدارته تبحث مستقبل القيادة في فنزويلا بعد اعتقال الرئيس مادورو، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح بانتقال السلطة إلى شخصية "تسير من حيث توقف سلفها"، في إشارة إلى رفض إعادة إنتاج المنظومة الحاكمة السابقة.

والأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة وجهت أول ضربة برية إلى فنزويلا. وذكر في تصريحات للصحافيين في أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين في منتجع مارآلاغو بولاية فلوريدا، أنه كان هناك انفجار في منطقة لتحميل القوارب بالمخدرات في فنزويلا، مضيفاً: "لقد ضربنا المنطقة".

وذكر ترامب في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز"، أنه يترك احتمال الحرب مع فنزويلا مطروحاً على الطاولة. وأضاف في المقابلة التي جرت عبر الهاتف: "لا أستبعد ذلك، لا". وذكر أيضاً أنه ستكون هناك عمليات مصادرة إضافية لناقلات النفط بالقرب من مياه فنزويلا.

