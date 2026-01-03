قوات الاحتلال تصيب فلسطينيين في القدس وتقتحم عدة قرى في رام الله

فلسطين أون لاين

03 يناير 2026 . الساعة 19:00 بتوقيت القدس
طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع إصابتين قرب جدار الفصل العنصري

 أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بلدة الرام، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مواطنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتشهد الرام إصابات متكررة في صفوف المواطنين جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط على الشبان والعمال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، في ظل إجراءات مشددة وملاحقات يومية تهدد حياتهم.

 من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، عددا من القرى في محافظة رام الله والبيرة.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير وسط إطلاق قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى كفر نعمة ودير قديس غرب رام الله ومزارع النوباني وعبوين شمالا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #إصابات #بلدة الرام

