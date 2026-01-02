أنجلينا جولي تزور معبر رفح وجرحى فلسطينيين في مصر

متابعة/ فلسطين أون لاين

زارت المبعوثة الأممية السابقة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي، يوم الجمعة، معبر رفح من الجانب المصري، في خطوة إنسانية للاطلاع على أوضاع الجرحى الفلسطينيين وجهود الإغاثة الموجهة لقطاع غزة.

وتفقدت جولي مصابين فلسطينيين يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام، واطمأنت على حالتهم الصحية، مشيدة بجهود الطواقم الطبية المصرية في استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وتوجّهت أنجلينا جولي بعد ذلك إلى معبر رفح البري، حيث تابعت مسار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في ظل القيود المفروضة على المعابر واستمرار الحاجة الماسة للغذاء والدواء والوقود.

وتأتي الزيارة في سياق الدور الإنساني المعروف لجولي التي ارتبط اسمها لسنوات بملف اللاجئين والعمل الإغاثي الدولي، وسبق أن قامت بجولات ميدانية في مناطق نزاع مختلفة للاطلاع على أوضاع المدنيين والتأكيد على ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما الأطفال والنساء.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على قطاع غزة استمرت عامين، راح ضحيتها أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني و171 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.