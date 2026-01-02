50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين أون لاين

02 يناير 2026 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

 أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وتفرض سلطات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين، خاصة فئة الشبان، عبر الحواجز المنتشرة على مداخل البلدة القديمة وبوابات المسجد، في محاولة لتقليص أعداد المصلين.

وتزامن ذلك مع استمرار الدعوات المقدسية إلى المشاركة الواسعة في صلاتي الفجر والجمعة، والرباط في المسجد الأقصى، تأكيدًا على هويته الإسلامية، وتصديًا لمخططات الاحتلال الرامية إلى تغيير الواقع القائم.

وأكدت الدعوات أن الرباط في الأقصى يعكس وحدة الموقف الشعبي في الدفاع عن المقدسات، مشددة على ضرورة الحفاظ على الزخم الجماهيري لمواجهة الانتهاكات المتصاعدة بحق القدس وسكانها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #صلاة الجمعة

