غزّة.. شهيدان في حريق خيمة ووفاة طفلة من البرد

01 يناير 2026 . الساعة 21:06 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

استُشهد، مساء يوم الخميس، سيدة وطفل في اندلاع حريق داخل خيمة قرب ملعب اليرموك بمدينة غزة، تزامنًا مع وفاة طفلة من البرد الشديد وسط القطاع.

وقال جهاز الدفاع المدني، إن طواقمنا تتمكن من انتشال شهيدين (أم وطفلها)، وإخلاء إصابة واحدة، إثر إندلاع حريق داخل خيمة في مركز إيواء اليرموك.

وقالت مصادر محلية، إن النيران اندلعت داخل إحدى خيام النازحين، المقامة داخل ملعب اليرموك، بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أم وطفلها، وإصابة 5 آخرين.

وفي حادثة منفصلة، توفيت الطفلة ملك رامي غنيم، التي تقيم مع عائلتها في خيمة للنازحين داخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نتيجة البرد القارس الناجم عن المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد.

وتأتي هذه الحوادث في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يعيشها النازحون في قطاع غزة، مع تفاقم معاناتهم بسبب الظروف الجوية القاسية ونقص وسائل التدفئة ومقومات الحياة الأساسية.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تم برعاية أمريكية ووساطة قطرية مصرية تركية، مما أسفر منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن استشهاد 416 فلسطينيا وإصابة 1153 آخرين.

 

