فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزّة.. شهيدان في حريق خيمة ووفاة طفلة من البرد

أُبيدوا معًا.. حكاية عائلة شُطبت من الوجود

هيئة البترول بغزة تصدر توضيحا حول آليات توزيع الغاز

تقارير عبريّة: استعدادات لفتح معبر رفح في الاتجاهين

محرك الشرّ الأكبر في المنطقة

الحكومة اليمنية تفرض قيودًا على الطيران مع الإمارات وسط تصاعد التوترات

مقتل 40 شخصًا في حريق أعقب انفجارًا خلال احتفالات رأس السنة في سويسرا

ناديا الفيصلي والوحدات والمعلق دراجي ينعون الشهيد "أبو عبيدة"

حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على أرواح قادة كتائب القسام

لقاء ترامب ونتنياهو يرسخ الغطاء الأمريكي لاستمرار العدوان الإسرائيلي

مقتل 40 شخصًا في حريق أعقب انفجارًا خلال احتفالات رأس السنة في سويسرا

01 يناير 2026 . الساعة 19:54 بتوقيت القدس
...
حريق اندلع عقب انفجار داخل حانة في منتجع كرانس مونتانا بجبال الألب السويسرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

لقي 40 شخصًا مصرعهم وأصيب قرابة 100 آخرين، معظمهم في حالات خطرة، جراء حريق اندلع عقب انفجار داخل حانة في منتجع كرانس مونتانا بجبال الألب السويسرية، أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة، وفق ما أعلنت الشرطة السويسرية.

وأفادت الشرطة بأن الانفجار وقع بعد الساعة الواحدة والنصف فجرًا بالتوقيت المحلي داخل حانة كانت مكتظة بالمحتفلين، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع النطاق، في وقت باشرت فيه فرق الإطفاء والإسعاف عمليات إنقاذ مكثفة استمرت لساعات.

وأكدت السلطات في كانتون فاليه، جنوب غربي البلاد، فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الانفجار وملابسات الحادث، مشيرة إلى أن طبيعة الانفجار لا تزال غير معروفة حتى الآن، وأن الخبراء لم يتمكنوا من دخول موقع الحطام بسبب خطورته.

وقال مسؤولون في الشرطة إن عدد الضحايا مرشح للتغير، في ظل وجود عشرات المصابين بحالات حرجة، لافتين إلى أن القدرة الاستيعابية للحانة كانت تصل إلى نحو 300 شخص، إضافة إلى عشرات آخرين في الشرفة الخارجية، ما فاقم من حجم الخسائر البشرية.

وفي السياق ذاته، أوضح مسؤولون محليون أن المستشفى الإقليمي واجه ضغطًا كبيرًا نتيجة تدفق المصابين، إذ امتلأت وحدات العناية المركزة وغرف العمليات بسرعة، ما استدعى نقل بعض الجرحى بواسطة مروحيات إسعاف إلى مستشفيات أخرى.

وفرضت السلطات طوقًا أمنيًا مشددًا حول موقع الحادث، كما أغلقت المنطقة بالكامل ومنعت حركة الطيران فوق المنتجع، بالتزامن مع استمرار أعمال التمشيط والتأمين.

وأظهرت مشاهد من المكان مبنى الحانة وقد التهمته النيران، وسط انتشار كثيف لسيارات الإسعاف والشرطة وخدمات الطوارئ، في حين أفادت تقارير بوجود مصابين من جنسيات مختلفة بين الضحايا.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، داعية إلى عدم التسرع في استخلاص النتائج إلى حين اكتمال الفحوص الفنية والاستماع إلى إفادات الشهود.

#سويسرا #جبال الألب #رأس السنة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة