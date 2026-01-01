مقتل 40 شخصًا في حريق أعقب انفجارًا خلال احتفالات رأس السنة في سويسرا

متابعة/ فلسطين أون لاين

لقي 40 شخصًا مصرعهم وأصيب قرابة 100 آخرين، معظمهم في حالات خطرة، جراء حريق اندلع عقب انفجار داخل حانة في منتجع كرانس مونتانا بجبال الألب السويسرية، أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة، وفق ما أعلنت الشرطة السويسرية.

وأفادت الشرطة بأن الانفجار وقع بعد الساعة الواحدة والنصف فجرًا بالتوقيت المحلي داخل حانة كانت مكتظة بالمحتفلين، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع النطاق، في وقت باشرت فيه فرق الإطفاء والإسعاف عمليات إنقاذ مكثفة استمرت لساعات.

وأكدت السلطات في كانتون فاليه، جنوب غربي البلاد، فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الانفجار وملابسات الحادث، مشيرة إلى أن طبيعة الانفجار لا تزال غير معروفة حتى الآن، وأن الخبراء لم يتمكنوا من دخول موقع الحطام بسبب خطورته.

وقال مسؤولون في الشرطة إن عدد الضحايا مرشح للتغير، في ظل وجود عشرات المصابين بحالات حرجة، لافتين إلى أن القدرة الاستيعابية للحانة كانت تصل إلى نحو 300 شخص، إضافة إلى عشرات آخرين في الشرفة الخارجية، ما فاقم من حجم الخسائر البشرية.

وفي السياق ذاته، أوضح مسؤولون محليون أن المستشفى الإقليمي واجه ضغطًا كبيرًا نتيجة تدفق المصابين، إذ امتلأت وحدات العناية المركزة وغرف العمليات بسرعة، ما استدعى نقل بعض الجرحى بواسطة مروحيات إسعاف إلى مستشفيات أخرى.

وفرضت السلطات طوقًا أمنيًا مشددًا حول موقع الحادث، كما أغلقت المنطقة بالكامل ومنعت حركة الطيران فوق المنتجع، بالتزامن مع استمرار أعمال التمشيط والتأمين.

وأظهرت مشاهد من المكان مبنى الحانة وقد التهمته النيران، وسط انتشار كثيف لسيارات الإسعاف والشرطة وخدمات الطوارئ، في حين أفادت تقارير بوجود مصابين من جنسيات مختلفة بين الضحايا.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، داعية إلى عدم التسرع في استخلاص النتائج إلى حين اكتمال الفحوص الفنية والاستماع إلى إفادات الشهود.