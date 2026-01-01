فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي خطوة تهويدية خطيرة

الاحتلال يواصل هدم منازل المواطنين في مخيم نور شمس

ممداني يؤدي اليمين على المصحف لرئاسة بلدية نيويورك

حين لا يُسمح للرجل أن يتعب: قراءة إرشادية في الصدمة الصامتة

خروقاتٌ "إسرائيلية" متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

طيار إسرائيلي يكشف إخفاق تقدير تحركات حماس قُبيل طوفان الأقصى

غوتيريش: قرارات الكنيست تهدف لعرقلة عمليات الأونروا

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

عشرات الآلاف يتجهون لجسر غالاطة في مسيرة تضامنية مع فلسطين

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

شهيد ومصاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس

01 يناير 2026 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
...
الشهيد خطاب محمد سرحان ضراغمة

ارتقى شهيد وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال إطلاق نار استهدف مركبة فلسطينية مدنية قرب قرية اللبن الشرقية، جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عائلية، استشهاد الشاب خطاب محمد سرحان ضراغمة (26 عاماً) من قرية اللبّن الشرقية جنوب نابلس بعد إصابته واحتجازه من قبل الاحتلال فجر اليوم.

وأشارت العائلة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نجلها "خطاب" بعد إصابته بالرصاص الحي قرب اللبن الشرقية، وقامت باحتجازه في منطقة "سهل اللبن" قبل أن تنقله إلى مشافي الداخل المحتل؛ دون أن تُبلغ العائلة أو الجهات المختصة بطبيعة إصابته.

وذكر مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر ومتعمد تجاه مركبة مدنية فلسطينية قرب قرية اللبن الشرقية، فجر الخميس؛ قبل أن تفرض طوقًا أمنيًا وتمنع الوصول إلى المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهداء الضفة #ضم الضفة #طوفان الأقصى #خطاب ضراغمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة