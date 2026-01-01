شهيد ومصاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس

ارتقى شهيد وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال إطلاق نار استهدف مركبة فلسطينية مدنية قرب قرية اللبن الشرقية، جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عائلية، استشهاد الشاب خطاب محمد سرحان ضراغمة (26 عاماً) من قرية اللبّن الشرقية جنوب نابلس بعد إصابته واحتجازه من قبل الاحتلال فجر اليوم.

وأشارت العائلة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نجلها "خطاب" بعد إصابته بالرصاص الحي قرب اللبن الشرقية، وقامت باحتجازه في منطقة "سهل اللبن" قبل أن تنقله إلى مشافي الداخل المحتل؛ دون أن تُبلغ العائلة أو الجهات المختصة بطبيعة إصابته.

وذكر مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر ومتعمد تجاه مركبة مدنية فلسطينية قرب قرية اللبن الشرقية، فجر الخميس؛ قبل أن تفرض طوقًا أمنيًا وتمنع الوصول إلى المكان.

