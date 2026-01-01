فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي خطوة تهويدية خطيرة

الاحتلال يواصل هدم منازل المواطنين في مخيم نور شمس

ممداني يؤدي اليمين على المصحف لرئاسة بلدية نيويورك

حين لا يُسمح للرجل أن يتعب: قراءة إرشادية في الصدمة الصامتة

خروقاتٌ "إسرائيلية" متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

طيار إسرائيلي يكشف إخفاق تقدير تحركات حماس قُبيل طوفان الأقصى

غوتيريش: قرارات الكنيست تهدف لعرقلة عمليات الأونروا

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

عشرات الآلاف يتجهون لجسر غالاطة في مسيرة تضامنية مع فلسطين

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

"أطباء بلا حدود" تُحذّر: مزاعم الاحتلال غير المُثبتة تُعرّض العاملين الإنسانيين للخطر

01 يناير 2026 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
...
شعار منظمة أطباء بلا حدود

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إنها لا تزال تنتظر تجديد تسجيلها للعمل في غزة والضفة وفق شروط إسرائيلية جديدة تفتقر إلى معايير واضحة.

وشددت "أطباء بلا حدود" في تصريحات، يوم الخميس، على رفضها الاتهامات الإسرائيلية التي تزعم وجود صلات بين موظفيها وجماعات مسلحة.

وأكدت أن هذه المزاعم غير المثبتة تُعرّض العاملين الإنسانيين للخطر.

وحذّرت المنظمة من أن قرار "إسرائيل" تعليق أنشطة 25 منظمة إنسانية دولية، من بينها المنظمة نفسها، يهدد بحرمان آلاف المرضى في قطاع غزة من الخدمات الصحية الأساسية.

وأوضحت، أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد قد يؤدي إلى فقدان آلاف الفلسطينيين حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الأولية. وبحسب المنظمة، فإن سلطات الاحتلال أوقفت أنشطة 25 مؤسسة إنسانية دولية بذريعة عدم التزامها بإجراءات تسجيل جديدة.

وزعمت سلطات الاحتلال أن هذه المؤسسات لم تمتثل لمتطلبات تتعلق بتقديم معلومات تفصيلية عن موظفيها، ومصادر تمويلها، ومجالات عملها. في المقابل، أكدت أطباء بلا حدود أن هذه المبررات تندرج في إطار محاولات تحويل العمل الإنساني إلى أداة للضغط السياسي والسيطرة.

كما وجّه الكيان الصهيوني اتهامات وصفتها المنظمة بغير المستندة إلى أدلة بحق بعض العاملين لديها، مدعياً وجود صلات لهم بحركات مقاومة.

وشددت أطباء بلا حدود على أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن استهداف الخدمات الصحية يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأونروا #المنظمات الإنسانية #طوفان الأقصى #منظمة أطباء بلا حدود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة