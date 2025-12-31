حمدان: تسليم سلاح حماس "قفزة في الهواء"ولا فراغ في قيادة الحركة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الحديث عن تسليم سلاح الحركة "قفزة في الهواء"، في ظل عدم وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماته.

وأضاف، في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال استقباله رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تخرج عن سياق الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، مطالبًا الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال للوفاء بكافة التزاماته الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا حمدان الاحتلال إلى الإسراع في إدخال المساعدات والوقود إلى قطاع غزة، وفتح معبر رفح من الاتجاهين دون تأخير.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها في غزة والضفة الغربية، مشددًا على أنه لا يوجد فلسطيني يرغب في مغادرة أرضه رغم جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال.

وأشار إلى أن اعتراف الاحتلال "أرض الصومال" يأتي في إطار مخططاته ومساعيه لتفريغ الأرض الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم.

وفي السياق ذاته، نفى حمدان وجود أي فراغ قيادي داخل حركة حماس، مؤكدًا أن الحركة تمتلك مجلسًا مكوّنًا من خمس شخصيات يتولى إدارة شؤونها.