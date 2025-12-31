(3) شهداء في غزّة.. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، بوصول 3 شهداء (منهم شهيد واحد جديد و2 من انتشال) و10 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وبيّنت أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 415 شهيدًا و1,152 إصابة، إضافة إلى 682 حالة انتشال.

وأوضحت الوزارة، أن الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 71,269 شهيدًا و171,232 إصابة.

كما أفادت بوفاة مواطن وطفلة (4 سنوات) جراء انهيار مبنى بفعل المنخفض الجوي، ما يرفع عدد الضحايا الذين وصلت جثامينهم إلى المستشفيات نتيجة انهيار المباني بسبب المنخفض الجوي إلى 19 حالة.