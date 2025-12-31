فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جيش الاحتلال يعتزم هدم مباني في مخيم نور شمس

المكتب الحكومي ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة على غزَّة

(3) شهداء في غزّة.. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

نقابة المهندسين بخانيونس تُنظِّم ورشة عمل لبحث أهم مشكلات المحافظة وكيفية معالجتها

"التربية والتعليم": 7486 طالبًا فلسطينيًا استُشهدوا منذ بداية العام الجاري

تعثر تشريعي في كنيست الاحتلال مع استمرار مقاطعة "الحريديم"

فيديو مؤثر يوثق لحظة إنسانية لأبو عبيدة مع نجله الشهيد ويجتاح مواقع التواصل

البرش: تهديد الاحتلال بوقف عمل منظمات إنسانية بغزَّة طمس للحقيقة وإسكاتٌ للعالم

"المحكمة العليا" توقف مؤقتًا تدقيق مراقب الدولة في أحداث 7 أكتوبر

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

"التربية والتعليم": 7486 طالبًا فلسطينيًا استُشهدوا منذ بداية العام الجاري

31 ديسمبر 2025 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
...
دمار في داخل أحد المدارس في غزة

قالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن 7486 طالبا استُشهدوا و10557 أصيبوا بجروح، جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة منذ بداية عام 2025.

وأوضحت التربية في بيان لها، يوم الأربعاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري وصل إلى أكثر من 7448، والذين أصيبوا إلى 10130، فيما استُشهد في الضفة 38 طالبا وأصيب 327 آخرون، إضافة إلى اعتقال 324.

وأشارت إلى أن 415 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 912 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 48 في الضفة.

ولفتت "التربية"، إلى أن الاحتلال استهدف خلال عام 2025 جامعات بيرزيت والقدس والخليل وبوليتكنك فلسطين، كما استهدف عددا من مدارس التحدي منها: مدرسة شلال العوجا، وخلة عميرة، وبدو الكعابنة، وخلة الضبع، ويانون.

يشار إلى أن الاحتلال دمر خلال عدوانه على قطاع غزة 172 مدرسة حكومية، إضافة إلى 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" للقصف والتخريب، فيما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي، أما في الضفة فقد تعرضت 152 مدرسة للتخريب، و8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#التربية والتعليم #الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة