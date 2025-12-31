فلسطين أون لاين

فيديو مؤثر يوثق لحظة إنسانية لأبو عبيدة مع نجله الشهيد ويجتاح مواقع التواصل

31 ديسمبر 2025 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
الشهيد أبو عبيدة ونجله الشهيد الذي ارتقى معه

اجتاح مقطع فيديو قصير مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أظهر جانبًا إنسانيًا مؤثرًا من حياة الشهيد حذيفة الكحلوت أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، برفقة نجله الذي ارتقى معه.

ويُظهر الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، المتحدث السابق وهو يلاعب طفله الصغير ويتحدث معه بعفوية، في مشهد عائلي بسيط كشف جانبًا شخصيًا بعيدًا عن الصورة الرسمية التي اعتاد الجمهور رؤيتها خلال سنوات ظهوره الإعلامي.

وخلال المقطع، يوجّه الأب إلى نجله مجموعة من الأسئلة الدينية والوطنية، من بينها سؤال عن عاصمة فلسطين، ليجيب الطفل سريعًا: «القدس».

وتفاعل آلاف المستخدمين مع المقطع الذي أعيد تداوله على نطاق واسع، معتبرين أنه يجسد صورة الأب والطفل في ظل واقع الحرب، ويعكس كيف تمتزج الحياة اليومية بالقضية الوطنية في الوعي الفلسطيني منذ الطفولة.

وكانت عائلة المتحدث قد أعلنت استشهاده في وقت سابق، إلى جانب عدد من أفراد أسرته، جراء عملية اغتيال نفذها الاحتلال خلال العدوان المستمر على قطاع غزة، مؤكدة في بيان نعي أن العائلة فقدت عددًا من أفرادها دفعة واحدة.

وبحسب ما نُشر، فإن الفيديو المتداول احتُفظ به في إطار عائلي قبل استشهاد الأب ونجله، قبل أن يُنشر لاحقًا ليحظى بتفاعل واسع، وسط تعليقات وصفت المشهد بأنه يوثق لحظة إنسانية تختصر معاني الأبوة والانتماء، وتعيد تسليط الضوء على الكلفة الإنسانية الباهظة التي يدفعها الفلسطينيون في ظل الحرب.

#أبو عبيدة #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #حذيفة الكحلوت

