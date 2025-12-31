البرش: تهديد الاحتلال بوقف عمل منظمات إنسانية بغزَّة طمس للحقيقة وإسكاتٌ للعالم

حذر المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، من تهديدات الاحتلال بوقف عمل أكثر من 30 مؤسسة طبية دولية تعمل في القطاع.

وأكد البرش في تصريحات صحفية للجزيرة مباشر، الأربعاء، أنَّ تهديد الاحتلال بوقف عمل منظمات إغاثة دولية يهدف إلى طمس الحقيقة وإسكات العالم.

وأشار إلى أن غزة أصبحت أيقونة للعالم وشعارًا للإبادة الجماعية والإبادة الصحية في ظل الحصار المحكم وجميع أشكال القتل.

ومن جهتها، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن آلاف الفلسطينيين في غزة قد يفقدون إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية، بعد إعلان حكومة الاحتلال تعليق عمل المنظمة ضمن عدة دولية اعتبارًا من بداية العام الجديد.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه سيمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في غزة عام 2026، إذا لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول اليوم الأربعاء.

المصدر / فلسطين أون لاين