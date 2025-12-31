النمو السكاني في "إسرائيل" يصل إلى أدنى مستوياته منذ نشأتها

ترجمة عبد الله الزطمة

تشير تقديرات ديموغرافية حديثة إلى أن معدل النمو السكاني في "إسرائيل" انخفض إلى نحو 0.9% في عام 2025، وهو أدنى مستوى منذ نشأتها.

وبحسب دراسة أعدّها مركز "تاوب"، يعود هذا التراجع إلى تزامن ثلاثة عوامل رئيسة: انخفاض الخصوبة، وارتفاع عدد الوفيات، وتحول صافي الهجرة إلى السالب. فعلى الرغم من ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى 83.7 عامًا، يُتوقع أن يرتفع عدد الوفيات السنوي بنحو 77% بحلول عام 2040 نتيجة شيخوخة السكان.

في المقابل، استقر عدد المواليد خلال العقد الأخير رغم تراجع معدلات الخصوبة لدى معظم الفئات السكانية، ما يقلّص الزيادة الطبيعية، خاصة بين العرب. كما يُتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة.

وسجّل عام 2024 عجزًا في صافي الهجرة بلغ 26 ألف شخص، مع توقعات بارتفاعه إلى 37 ألفًا في 2025، في تحول وُصف بغير المسبوق تاريخيًا.

ويُتوقع أن يؤدي هذا المسار، إلى جانب تراجع الزيادة الطبيعية، إلى كبح النمو السكاني في "إسرائيل" خلال العقود المقبلة، مع تزايد اعتماد أي نمو مستقبلي على الهجرة.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين