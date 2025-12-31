تحذير من منظومة إسرائيلية جديدة تنتهك العمل الإنساني في غزة

فلسطين أون لاين

31 ديسمبر 2025 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
...
مساعدات إنسانية لغزة تحمل شعاري "أطباء بلا حدود" و"الصحة العالمية"

أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية،  أنَّ قرار المنع الإسرائيلي الذي طال عشرات المنظمات الإنسانية في غزة والضفة، يمثل نقطة خطر وله تداعيات على الوضع الإنساني.

وأوضحت المنظمات الأهلية في تصريحات صحفية، للتلفزيون العربي، أنَّ قرار "إسرائيل" بشأن المنظمات الإنسانية تهديد مباشر للحياة في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الاحتلال يحاول فرض منظومة جديدة تنتهك مبادئ العمل الإنساني.

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل منع دخول المساعدات في ظل تفاقم الوضع الإنساني في غزة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه سيمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في غزة عام 2026، إذا لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك فيما أعرب وزراء خارجية 10 دول، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعودتها إلى مستويات كارثية، مطالبين الحكومة الإسرائيلية برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك في بيان مشترك، نشره وزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا، الثلاثاء، بشأن الوضع الإنساني في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
