بلدية خان يونس تعلن تخفيض خدمات المياه لـ 40% جراء نقص الوقود

أعلنت بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة، تخفيض خدمات المياه والصرف الصحي إلى 40% من جراء نقص إمداد المحروقات.

وقالت البلدية في بيان لها، يوم الأربعاء، إن عدم توريد السولار للقطاع، وقلة الكميات المتوفرة عبر الشركاء والجهات المختصة لزوم الاحتياج الفعلي من الوقود لها، أدى إلى تعذر استمرار تقديم الخدمات الأساسية بما فيها تشغيل المرافق المائية والصحية والمنشآت الحيوية.

وأشارت إلى تخفيض القدرة التشغيلية بقطاعات المياه والصرف الصحي إلى (40%)، وكذلك إلى (20‎%‎) لباقي الخدمات بما فيها الاستجابة لطوارئ الشتاء ومُعالجة تأثيرات المنخفضات الجوية.

وأوضحت أن الاحتياج الفعلي لتشغيل المرافق المائية والصحية فقط (3000) لتر سولار يوميًا، وما يصل البلدية لا يتجاوز ثلث الكمية على أحسن تقدير.

ولفتت البلدية إلى أن (900) ألف نازح في خان يونس مُعرضون للخطر الشديد، من جراء عدم مقدرتها على تأمين الخدمات المائية والصحية، وما يترتب عليه من اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار والنفايات، في ظل هشاشة بيئة النزوح التي فرضها الاحتلال بالقوة والقصف ومنع معالجتها خلال سنتين من الحرب.

وجددت دعوتها لكافة الجهات المانحة التي تُشرف على توريد السولار إلى سرعة إمداد البلدية بالاحتياج المطلوب من السولار، لمنع الوصول للكارثة الإنسانية والصحية والبيئية في ظل التبعيات الكارثية للحرب على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين