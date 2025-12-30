المباحث العامة تنفي شائعة اختطاف فتاة في خانيونس

فلسطين أون لاين

30 ديسمبر 2025 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت إدارة المباحث العامة بالشرطة،  أن ما أثير خلال الساعات الماضية حول تعرض فتاة من مدينة خانيونس للاختطاف، هو روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق

وقالت المباحث، في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن "التحقيقات بيّنت أن الفتاة غادرت منزلها يوم الأربعاء الماضي (24 ديسمبر) بمحض إرادتها على خلفية خلافات عائلية، قبل أن تعود إلى منزلها أمس الإثنين دون أن تتعرض لأي أذى أو اختطاف".

وأوضحت أن جميع التفاصيل التي جرى ترويجها حول الحادثة غير صحيحة، مشيرة إلى أنها تواصل متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

#غزة #خانيونس #المباحث العامة

